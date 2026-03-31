Випадок стався у м. Старий Самбір біля магазину АТБ

Старосамбірський районний суд Львівщини визнав винною у неналежному виконанні батьківських обов’язків Діану Тирпак, син якої випрошував у перехожих їжу та гроші. За вчинене суд оштрафував її на 850 грн.

Як вказано у постанові суду, випадок стався 2 березня 2026 року, малолітній син Діани Тирпак був без нагляду дорослих та жебракував біля магазину АТБ на вулиці Галицького, 3В у м. Старий Самбір. У покупців магазину він випрошував їжу та гроші. Щодо матері дитини поліція склала протокол про адмінправопорушення за фактом невиконання батьківських обов’язків. У матеріалах справи не вказано вік дитини, проте малолітніми вважаються діти, що не досягли 14 років.

Суддя Юрій Пошивак дослідив усі матеріали справи та визнав Діану Тирпак винною у вчиненні правопорушення за ч. 1 ст. 184 КУпАП (ухилення від виконання батьківських обов’язків) і призначив штраф у розмірі 850 грн. Крім цього, з неї стягнуть 665 грн судового збору. Постанову можна оскаржити протягом десяти днів.