Пункт пропуску «Рава-Руська – Гребенне», через який Ганна Куриляк намагалася вивезти сина

Жовківський районний суд Львівської області визнав винною у пропозиції хабаря Ганну Куриляк й оштрафував на 34 тис. грн. У вироку йдеться, що вона намагалася вивезти сина до Польщі й пропонувала прикордоннику 3 тис. доларів. Суд конфіскував хабар в дохід держави.

Згідно з матеріалами справи, мешканка Сум Ганна Куриляк 17 листопада разом з сином приїхала у пункт пропуску для автомобілів «Рава-Руська». Вона розуміла, що син не може законно перетнути кордон, оскільки є військовозобов’язаним, й поклала на стіл керівника групи інспекторів прикордонного контролю 3 тис. доларів (приблизно 124 тис. грн). Однак прикордонник відмовився від грошей та викликав поліцейських.

Під час судових засідань Ганна Куриляк повністю визнала провину. Вона просила суд призначити їй мінімальний штраф, оскільки всі її заощадження арештовані, а зарплата становить приблизно 20 тис. грн.

Суддя Роман Ясиновський визнав Ганну Куриляк винною у пропозиції неправомірної вигоди (ч. 1 ст. 369 ККУ) й оштрафував на 34 тис. грн. Також суд конфіскував у неї 3 тис. доларів, які жінка пропонувала прикордоннику. Вирок можна оскаржити у Львівському апеляційному суді.