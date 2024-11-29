Прикордонники зупинили два мікроавтобуси, в яких їхали 38 чоловіків

Берегівський районний суд визнав винним уродженця села Середнє Ужгородського району Анатолія Грушовського у незаконному переправленні чоловіків через кордон України. За перевезення у мікроавтобусі 27 ухилянтів закарпатцю присудили 5 років позбавлення волі.

Вирок винесли 27 листопада. Йдеться про подію, яка сталася 8 лютого 2024 року поблизу українсько-угорського кордону на Берегівщині. Прикордонники зупинили два мікроавтобуси, в яких їхали 38 чоловіків з 11 областей України. Одним з мікроавтобусів – з 27 ухилянтами всередині – керував обвинувачений.

Під час судового засідання Анатолій Грушовський не визнав своєї вини і розповів, що займається нерегулярними пасажирськими перевезеннями без ліцензії. Оголошення про перевезення людей на стадіон у селі Бадалово Берегівського району побачив у Telegram. Отримавши координати від аноніма, підбирав чоловіків дорогою в Ужгороді, Розівці, Минаї та Мукачеві.

Закарпатець пояснив, що під час поїздки змінив номерні знаки, щоб уникнути штрафів і сказав, що йому так і не заплатили 3,5 тис. грн за надані послуги. Ухилянти підтвердили суду, що обвинувачений віз їх до кордону, щоб вони могли втекти з України.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Олександр Фейір визнав Анатолія Грушовського винним у незаконному переправленні чоловіків через кордон України і призначив йому 5 років позбавлення волі. На вирок можуть подати апеляцію.