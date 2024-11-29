Військовозобовʼязані ховалися у багажному відділенні пасажирського автобуса

Правоохоронці викрили двох волинян на спробі вивезти за кордон чоловіків призовного віку. За скоєне їм загрожує до дев'яти років увʼязнення. Про це повідомила 29 листопада пресслужба прокуратури області.

За даними слідства, організували незаконну схему двоє жителів Волинської області, які працюють на міжнародних рейсах та мають дозвіл на виїзд за межі України. Підозрювані пообіцяли 23-річному харків’янину та 38-річному мешканцю Тернополя вивезти їх у Польщу, сховавши у багажному відділенні пасажирського автобуса. З одного клієнта чоловіки взяли 20 тис. доларів, а з іншого – 18 тис. євро.

«Ввечері 23 листопада 2024 року, поки автобус проходив огляд скануючою системою, а втікачі перебували поза ним, їх помітили прикордонники та згодом передали працівникам поліції», – повідомляють у прокуратурі.

Двом волинянам оголосили підозру у незаконному переправленні людей через державний кордон України за попередньою змовою та з корисливих мотивів (ч.3 ст. 332 КК України). Санкція статті передбачає від семи до дев'яти років позбавлення волі.