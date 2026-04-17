Мостиський районний суд Львівської області оштрафував уродженця Запорізької області Сергія Стасиловича, який підробив два свідоцтва про народження вигаданих дітей та спробував виїхати за кордон як багатодітний батько. За скоєне йому призначили штраф у розмірі 11,9 тис. грн.

За матеріалами справи, у квітні 2026 року Сергій Стасилович підробив документи про народження дітей. У фіктивних документах чоловік вказав свої та дружини дані як батьків, а також вигадану інформацію про неіснуючих дітей. На документах чоловік використав реквізити та печатки іноземних установ. Зазначається, що 7 квітня 2026 року чоловік намагався виїхати з України на підставі підроблених документів у пункті пропуску «Шегині», де прикордонники виявили фейкові документи.

Суддя Юрій Кічак визнав Сергія Стасиловича винним у виготовленні підробленого документа та його використанні (ч. 1, ч. 4 ст. 358 ККУ) та призначив йому штраф у розмірі 11 900 грн. Вирок остаточно оскаржити не можна.