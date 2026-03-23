На Львівщині судили водія вантажівки, який наїхав на ногу поліцейського під час виконання ним службових обов’язків. Олексія Мороза визнали винним, однак звільнили від відбування покарання з випробувальним терміном.

Як встановив суд, інцидент стався 13 березня на вул. Левада у Яворові. Двоє поліцейських офіцерів громади виявили вантажівку Freightliner, припарковану з порушенням правил. Під час спілкування з водієм виникла суперечка. Попри вимогу правоохоронців залишатися на місці, чоловік рушив автомобілем і наїхав колесом на стопу одного з поліцейських. Потерпілий отримав легкі тілесні ушкодження.

У суді обвинувачений визнав провину. Пояснив, що був виснажений після тривалої поїздки та поспішав. Чоловік також відшкодував шкоду, перепросив потерпілого, а той не наполягав на суворому покаранні.

Яворівський районний суд Львівської області визнав винним Олексія Мороза у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.345 КК України (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу), і призначив водієві два роки обмеження волі, однак звільнив від відбування покарання з іспитовим терміном один рік. Запобіжний захід у вигляді домашнього арешту скасували, а вилучений транспортний засіб повернули власнику. Вирок може бути оскаржений протягом 10 днів.