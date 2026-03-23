На Львівщині судили водія вантажівки, який наїхав на ногу поліцейського
На Львівщині судили водія вантажівки, який наїхав на ногу поліцейського під час виконання ним службових обов’язків. Олексія Мороза визнали винним, однак звільнили від відбування покарання з випробувальним терміном.
Як встановив суд, інцидент стався 13 березня на вул. Левада у Яворові. Двоє поліцейських офіцерів громади виявили вантажівку Freightliner, припарковану з порушенням правил. Під час спілкування з водієм виникла суперечка. Попри вимогу правоохоронців залишатися на місці, чоловік рушив автомобілем і наїхав колесом на стопу одного з поліцейських. Потерпілий отримав легкі тілесні ушкодження.
У суді обвинувачений визнав провину. Пояснив, що був виснажений після тривалої поїздки та поспішав. Чоловік також відшкодував шкоду, перепросив потерпілого, а той не наполягав на суворому покаранні.
Яворівський районний суд Львівської області визнав винним Олексія Мороза у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.345 КК України (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу), і призначив водієві два роки обмеження волі, однак звільнив від відбування покарання з іспитовим терміном один рік. Запобіжний захід у вигляді домашнього арешту скасували, а вилучений транспортний засіб повернули власнику. Вирок може бути оскаржений протягом 10 днів.