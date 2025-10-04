На Львівщині тимчасово не курсуватиме кілька приміських поїздів
Причина – безпекові міркування
На Львівщині тимчасово припинили курсування кількох приміських поїздів. Причина – безпекові міркування. Про це у суботу, 4 жовтня, повідомили у Telegram-каналі «Укрзалізниці».
Обмеження також запровадили на Сумщині та Чернігівщині.
На Львівщині наразі не курсуватимуть такі приміські поїзди:
- №961/962 Самбір – Нижанковичі;
- №963/964 Нижанковичі — Самбір;
- №966 Старжава — Самбір;
- №965 Самбір — Старжава.
Коли саме відновлять рух приміських поїздів за цими маршрутами, наразі не відомо. Пасажирів просять стежити за оновленнями в офіційних джерелах.
