Причина – безпекові міркування

На Львівщині тимчасово припинили курсування кількох приміських поїздів. Причина – безпекові міркування. Про це у суботу, 4 жовтня, повідомили у Telegram-каналі «Укрзалізниці».

Обмеження також запровадили на Сумщині та Чернігівщині.

На Львівщині наразі не курсуватимуть такі приміські поїзди:

№961/962 Самбір – Нижанковичі;

№963/964 Нижанковичі — Самбір;

№966 Старжава — Самбір;

№965 Самбір — Старжава.

Коли саме відновлять рух приміських поїздів за цими маршрутами, наразі не відомо. Пасажирів просять стежити за оновленнями в офіційних джерелах.