Стрийський міськрайонний суд Львівщини виніс вирок військовозобов’язаному, який ухилився від призову та не прийшов у військкомат після вручення повістки. Чоловіку призначили три роки ув’язнення.

Як вказано у вироку суду, який винесли у липні 2023 року, уродженець Ізмаїла Одеської області Ярослав В. отримав повістку та 13 травня 2023 року прийшов військово-лікарську комісію, за результатом якої був придатним до військової служби. Чоловіка попередили про кримінальну відповідальність за ухилення від призову і він підтвердив, що немає підстав для відстрочки.

Через два дні, 15 травня, Ярослав В. отримав повістку про виклик для відправлення у військову частину на навчання, однак чоловік не прийшов. У суді Ярослав В. розповів, що він дійсно поставив підпис про отримання повістки, однак проігнорував її через страх воювати.

Справу розглянув суддя Степан Сас, який визнав Ярослава В. винним в ухиленні від мобілізації та призначив йому три роки тюрми. На вирок ще може бути подана апеляція.