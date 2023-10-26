Самбірський міськрайонний суд Львівщини визнав винним у втечі з місця служби лейтенанта Максима Б. з Хмельниччини, який покинув військову частину під час повітряної тривоги та близько трьох тижнів не з’являвся на службу. Суд призначив Максиму Б. покарання – п’ять років ув’язнення.

Як вказано у вироку суду, який винесли у жовтні 2023 року, молодший лейтенант Максим Б., уродженець Хмельницької області, був призначений на посаду помічника начальника служби ракетно-артилерійського озброєння однієї з військових частин. 15 березня 2023 року Максим Б. разом з іншими військовими покинув розташування військової частини на час повітряної тривоги. Однак після закінчення тривоги лейтенант не повернувся на службу, а поїхав до Львова, де проводив час на власний розсуд та переховувався. Його затримали 4 квітня.

Щодо Максима Б. порушили кримінальну справу за фактом втечі з місця військової служби. У суді обвинувачений визнав свою провину. Чоловік є раніше не судимим.

Справу розглянула суддя Тетяна Кущ, яка дослідила усі матеріали справи та визнала Максима Б. винним у втечі з місця служби та призначила йому покарання – п’ять років ув’язнення. На вирок ще може бути подана апеляція.

Нагадаємо, що нещодавно львівський суд звільнив від покарання чоловіка, який п’ять разів втікав з військової частини. Також інший суд на Львівщині призначив дрібний штраф військовому комісару, який безпідставно виключав чоловіків з військового обліку.