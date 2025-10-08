До складу злочинної групи входило троє осіб – 31-річний організатор та двоє виконавиць, віком 29 та 32 роки

На Львівщині правоохоронці викрили злочинну групу, яка ошукала клієнтів банку на понад 800 тис. грн. Про це у середу, 8 жовтня, повідомили у поліції Львівської області.

Правоохоронці встановили, що підозрювані телефонували до клієнтів банку, представлялись співробітниками служби безпеки уcтанови та переконували переказувати гроші зі своїх рахунків на інші, нібито «безпечні», а насправді – підконтрольні їм рахунки. Потім ці гроші привласнювали та розподіляли між собою. У такий спосіб підозрювані ошукали 20 клієнтів фінансової установи і заволоділи грошима на загальну суму більше 800 тис. грн.

До складу злочинної групи входило троє осіб – 31-річний організатор та двоє виконавиць, віком 29 та 32 роки, усі мешканці Львівщини. Вони мали чітко розподілені обов’язки, дотримувались правил конспірації, часто змінювали орендовані квартири та номери мобільних телефонів, які використовували для протиправної діяльності.



Під час обшуків правоохоронці виявили та вилучили: засоби зв’язку, чорнові записи, комп'ютерну техніку, банківські картки та інші речові докази їх причетності до протиправної діяльності.

Як уточнили у Львівській обласній прокуратурі, підозрювані ошукували клієнтів «ПриватБанку».

Фігурантам повідомили про підозри: організатору – у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.27, ч.5 ст.190 (Шахрайство) ККУ, виконавицям – у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.190 (Шахрайство) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває, суд обрав підозрюваним запобіжні заходи – тримання під вартою з можливістю внесення застави.