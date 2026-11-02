Яворівський районний суд визнав винним військовослужбовця Любомира Томчука, який відмовився виконувати наказ командира через релігійні переконання. Чоловік є свідком Єгови. Суд призначив йому п’ять років позбавлення волі, однак звільнив від відбування покарання з дворічним іспитовим строком.

Як йдеться у вироку, 15 травня 2026 року військовослужбовець, який проходив службу за мобілізацією, відкрито відмовився виконати наказ командира військової частини. Йому наказали отримати форму та спорядження, прибути на перевірку у військовій формі, скласти присягу та розпочати базову загальновійськову підготовку.

У суді чоловік повністю визнав провину та розкаявся. Він пояснив, що відмовлявся виконувати наказ через релігійні переконання, оскільки є свідком Єгови з 1996 року. Водночас заявив, що не відмовляється продовжувати військову службу та готовий виконувати все, що буде в його силах.

Яворівський районний суд визнав винним Любомира Томчука у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.402 КК України (непокора, вчинена в умовах воєнного стану чи в бойовій обстановці). Військовослужбовцю призначили п’ять років ув’язнення, але звільнили від відбування покарання з дворічним іспитовим строком.

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До цього чоловік перебував під вартою з 28 травня 2026 року. Після оголошення вироку його звільнили з-під варти в залі суду. Нагляд за засудженим під час проходження військової служби поклали на командира військової частини. Вирок може бути оскаржений протягом 30 днів з моменту його проголошення.