Водій автомобіля Volkswagen Transporter виїхав на зустрічну смугу

У вівторок вранці, 18 лютого, на Львівщині трапилася смертельна ДТП. Внаслідок зіткнення двох легкових автомобілів є загиблий та постраждалі. Про це повідомили у Департаменті з питань цивільного захисну Львівської ОДА.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася в селі Чолгині Яворівського району. Водій автомобіля Volkswagen Transporter, 27-річний мешканець Львівської області, не впорався із керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем ВАЗ 21099 під керуванням 62-річного мешканця Яворова.

Внаслідок ДТП водій автомобіля ВАЗ 21099 від отриманих травм помер у лікарні Новояворівська. 49-річного пасажира Volkswagen Transporter із зламом кісток лицевого скелету, переломом кісток носа госпіталізували у Новояворівську центральну районну лікарню. Також до лікарні потрапив і водій автомобіля Volkswagen Transporter.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.