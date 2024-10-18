До ліквідації займання залучили вісім рятувальників та дві одиниці спеціальної техніки

У п’ятницю вночі, 18 жовтня, внаслідок пожежі в житловому будинку загинув 62-річний чоловік, його сина вдалося врятувати. Сталося це в селі Добрівляни Стрийського району. Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Львівській області.

Пожежа виникла в цегляному одноповерховому житловому будинку. На місце події прибули рятувальники з міст Ходорів та Жидачева. Під час гасіння пожежі виявили тіло 62-річного чоловіка. Його 29-річного сина вдалося врятувати. Також вдалося врятувати від знищення вогнем і саму будівлю. Вогонь знищив речі домашнього вжитку на площі 5 м2.

Пожежу вдалося локалізувати о 01:36 та ліквідувати о 01:43. До ліквідації займання залучали вісім рятувальників та дві одиниці спеціальної техніки.