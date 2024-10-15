На момент прибуття пожежників мешканці квартири вже були мертві

У Львові внаслідок пожежі у квартирі будинку на вул. Зубрицького загинули двоє людей – мама і син. Займання у їхньому помешканні виникло 15 жовтня близько 10 ранку.

Пожежа виникла на другому поверсі двоповерхового житлового будинку.

«Під час ліквідації займання в одній з кімнат рятувальники виявили двох людей без ознак життя: жінку 1935 року народження та чоловіка 1964 року народження. Вогонь знищив речі домашнього вжитку на площі 5 м2», – повідомили у ДСНС Львівщини.

Пожежу загасили о 10:39. Причину виникнення займання встановлюють слідчі.