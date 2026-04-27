ДТП сталася на автодорозі «Мукачево-Львів»

У неділю, 26 квітня, на автодорозі «Мукачево-Львів», поблизу села Соколівка Львівського району, сталася ДТП. Внаслідок зіткнення двох автомобілів є четверо постраждалих. Про це повідомили у поліції Львівщини.

Як попередньо встановили правоохоронці, відбулося зіткнення автомобілів Toyota Camry, яким керував 40-річний житель Чернівців, та Volkswagen Crafter під керуванням 51-річного мешканця Івано-Франківської області.

Внаслідок ДТП водії обох транспортних засобів, а також пасажирка Toyota Camry, 38-річна жителька Чернівців, і пасажирка Volkswagen Crafter, 61-річна мешканка Самбірського району, отримали тілесні ушкодження та були доставлені до медичного закладу.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Правоохоронці встановлюють обставини події.