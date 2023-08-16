Правоохоронці встановлюють обставини події

У вівторок, 15 серпня, у Бориславі, що на Львівщині, трапилася ДТП. Внаслідок зіткнення двох легковиків постраждала п’ятирічна дівчинка. Про це повідомили у поліції Львівської області.

Як попередньо встановили правоохоронці, відбулося зіткнення автомобілів Audi A6, яким керував 70-річний мешканець Борислава, та Hyundai Accent під керуванням 30-річного також місцевого мешканця.

Фото поліції у Львівській області

Внаслідок ДТП пасажирка Hyundai Accent, п’ятирічна дівчинка, отримала тілесні ушкодження. Її доставили до лікарні.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на такий самий строк. Правоохоронці встановлюють обставини події.