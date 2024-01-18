Львівський окружний адміністративний суд визнав протиправним та скасував рішення прикордонників про відмову в перетині кордону волонтеру Миколі С. Чоловік не зміг виїхати за кордон попри те, що мав необхідні документи.

Як вказано у рішенні суду, волонтер Микола С. 11 травня 2023 року їхав за кордон через пункт пропуску Шегині – Медика. Він надав для перевірки документи, зокрема паспорт, посвідчення волонтера, копії документів Харківської ОВА та копії листів двох благодійних організацій. Однак прикордонники відмовили йому у перетині кордону.

Микола С. не погодився з забороною виїзду за кордон та звернувся до суду, щоб скасувати рішення прикордонників. Справу розглянула суддя Наталія Мричко, яка дослідила усі матеріали. На думку судді, позивач надав прикордонникам документи, які надавали йому право виїзду за кордон, водночас відповідач не вказав, які документи, окрім поданих, повинен був надати позивач при перетині кордону.

Суддя Наталія Мричко частково задовольнила позов, визнала протиправним та скасувала рішення прикордонників про відмову в перетині кордону волонтеру Миколі С.

Додамо, що нещодавно мешканець Львівщини не лише скасував заборону про перетин кордону, а й відсудив моральну та матеріальну компенсацію з держбюджету. Ще один чоловік через львівський суд скасував призов на військову службу. Він викладає у коледжі та має право на відстрочку від призову, але у ТЦК на це не зважали.