На Львівщині врятували від переохолодження зубра, який провалився під лід

СуспільствоМар'яна Вербовська, сьогодні, 10:2310140

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У суботу, 20 січня, о 17:21 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що в с. Збруї Бродівського району в лісовому масиві в меліоративний канал впала тварина. Як з’ясували спеціалісти пожежно-рятувального відділення у Бродах, у канал глибиною 3 м впав зубр. Про це інформує прес-служба ДСНС Львівщини.

«Ногами тварина провалився під лід та самостійно не могла вибратись. На момент прибуття рятувальників до місця виклику зубр вже був знесилений. Рятувальники за допомогою мотузки витягли тварину на поверхню», - йдеться у повідомленні ДСНС.

Тварину обклали соломою, щоб врятувати від переохолодження (фото ДСНС)

Через тривалий час перебування зубра в каналі з водою, він постраждав від переохолодження та самостійно не міг рухатись. Відтак рятувальники привезли солому та обклали тварину для зігрівання.

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