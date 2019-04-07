На Львівщині встановили національний рекорд з висадки дерев

Понад 77 тис. дерев вдалося посадити протягом восьми годин

У суботу, 6 квітня, на території Львівської області протягом восьми годин висадили більше 77 тис. дерев, встановивши національний рекорд України. Про це повідомив учасник акції, фотограф Руслан Хомишин.

У акції, ініційованою ГО «Добро.Дій» та її головою Ігорем Дулиним, взяло участь понад 500 людей. Дерева висаджували на території Яворівського і Сокальського районів та поблизу Жовкви і Буська. Саджанці еко-активістам надали Жовківський, Буський і Рава-Руський лісгоспи. В основному активісти висаджували хвойні дерева, а також дуби та клени.

За словами Руслана Хомишина, протягом восьми годин активістам вдалося висадити більше 77 тис. дерев в 11 локаціях. Представники Книги рекордів України зареєстрували рекорд із найбільшої кліькості висаджених саджанців за 8 годин.

Представники Книги рекордів України зафіксували рекорд із наймасштабнішої висадки дерев

Нагадаємо, це вже 14-а висадка дерев, організована ГО «Добро.Дій» з 2014 року. За усі попередні подібні акції разом було посаджено понад 300 тис. дерев. Загалом Ігор Дулин поставив собі за мету впродовж свого життя організувати посадку 50 млн дерев.