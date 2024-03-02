На момент прибуття вогнеборців до місця виклику автомобіль був повністю охоплений вогнем

У п’ятницю, 1 березня, на Львівщині під час руху загорівся автомобіль Volkswagen Passat. Вогонь знищив транспортний засіб. Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС у Львівській області.

«1 березня о 21:34 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в селі Задільське Стрийського району. Пожежа виникла в автомобілі Volkswagen Passat B5», – йдеться у повідомленні рятувальників.

На момент прибуття вогнеборців до місця виклику автомобіль був повністю охоплений вогнем. Як з’ясувалось, водій автомобіля під час руху помітив вогонь, що почав вибиватись з-під капоту. Чоловік відразу зупинився та викликав пожежно-рятувальну службу. Внаслідок пожежі вогонь знищив автомобіль.

До ліквідації пожежі залучали чотирьох рятувальників та одну спецмашину. Причини та обставини виникнення пожежі встановлюються.