Вогонь перекинувся з сухої трави та господарські та житлові будинки

У Миколаївській області через викинутий недопалок сталося загоряння сухостою, яке перекинулося на приватні будівлі. Внаслідок пожежі загинула літня жінка, повідомили у неділю, 20 липня, у пресслужбі ДСНС.

Через сильну спеку та поривчастий вітер вогонь з недопалка швидко поширився на суху траву, а згодом – на господарчі будівлі та приватний житловий будинок, в якому жила 86-річна жінка.

«Її намагалась врятувати донька 1970 року народження, але не змогла. Вона обпекла руки. Постраждалу направили до лікарні», – повідомили у пресслужбі ДСНС.

Пожежу в будинку на площі 100 м2 вдалося ліквідувати. Крім того, рятувальники загасили загоряння сухої трави на площі 200 м2.

У пресслужбі ДСНС повідомили, що за минулу добу в Україні зафіксували понад 140 пожеж в екосистемах загальною площею понад 240 га. А 20 липня, окрім пожежі на Миколаївщині, виникло масштабне загоряння на Одещині – вогонь охопив 18 тис. м2 сухостою в Подільському районі. Наразі причини пожежі з’ясовуються.