Під час нічної пожежі на Рівненщині загинув 36-річний чоловік
Тіло чоловіка виявили в одній з кімнат будинку
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Вночі 1 жовтня в селі Золотолин Рівненського району горів житловий будинок. На місці події рятувальники виявили тіло 36-річного чоловіка. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС області.
Виклик про пожежу надійшов у Службу порятунку о 00:49. За вказаною адресою прибули вогнеборці місцевої пожежно-рятувальної частини.
«В одній з кімнат рятувальники виявили тіло чоловіка 1988 року народження. Полум’я загасили, втім воно знищило 50 м2 приміщення. Зокрема, згоріли покриття, перекриття будинку, а також речі домашнього вжитку», – уточнили ZAXID.NET у пресслужбі ДСНС.
Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини події.
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