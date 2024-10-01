Вночі 1 жовтня в селі Золотолин Рівненського району горів житловий будинок. На місці події рятувальники виявили тіло 36-річного чоловіка. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС області.

Виклик про пожежу надійшов у Службу порятунку о 00:49. За вказаною адресою прибули вогнеборці місцевої пожежно-рятувальної частини.

«В одній з кімнат рятувальники виявили тіло чоловіка 1988 року народження. Полум’я загасили, втім воно знищило 50 м2 приміщення. Зокрема, згоріли покриття, перекриття будинку, а також речі домашнього вжитку», – уточнили ZAXID.NET у пресслужбі ДСНС.

Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини події.