Пожежа сталася вночі 24 жовтня у селі Старий Угринів

Вночі 24 жовтня сталася пожежа у селі Старий Угринів, Калуського району. В одній з квартир будинку виявили тіло 49-річного мешканця.

Як розповіли в Головному управлінні ДСНС України в Івано-Франківській області, повідомлення про пожежу у квартирі на другому поверсі будинку у Старому Угринові надійшло до Служби порятунку о 01:41.

Пожежа виникла у квартирі на другому поверсі будинку

«На момент прибуття рятувальників, з вікон квартири виходив дим. Під час ліквідації пожежі вогнеборці виявили тіло чоловіка, 1975 року народження», – зазначили в ДСНС.

Пожежу на площі 40 м2 гасили десять рятувальників. Що стало причиною загорання, встановлюють правоохоронці.