Першими приїхали рятувальники місцевої церковної пожежної команди

У вівторок, 21 травня, в одному з будинків у селі Дерцен Мукачівського району сталася пожежа. У коридорі рятувальники виявили загиблого 46-річного чоловіка.

Як розповіли у Головному управлінні ДСНС України в Закарпатській області, про пожежу у Дерцені повідомили жителі села. Першими приїхали рятувальники місцевої церковної пожежної команди.

«Відчинивши двері в будинок, рятувальники побачили на підлозі коридору чоловіка, на жаль, вже без ознак життя. Пожежу на площі 45 м2 локалізовано об 11:07, а об 11:32 остаточно погашено», – інформують у ДСНС.

На місці події працюють правоохоронці, які встановлюють причину виникнення пожежі.