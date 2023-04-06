Мешканців Черніців закликають утриматися від поїздок автомобілями через погоду

На об’їзній дорозі у Чернівцях утворився затор із вантажівок – через сильний снігопад на підйомі застрягли фури. Наразі проїхати на цій ділянці дороги можуть тільки легкові автомобілі, патрульна поліція організувала реверсний рух.

Як у четвер, 6 квітня, повідомила прес-служба патрульної поліції Чернівецької області, через снігопад наразі рух у Чернівцях ускладнений, найгірша ситуація – на об’їзних у напряму Порубного та Хотина. Наразі на підйомі вантажівки стоять, легкові автомобілі проїжджають. Також працює снігоприбиральна техніка

«Рух також ускладнено на вулиці Фастівській, Старожучківський шлях, частково на проспекті, перехресті Хотинської та Александрі», – зазначили у патрульній поліції.

Крім того, правоохоронці закликають мешканців Чернівців утриматися від поїздок автомобілями через складні погодні умови. Зранку в місті зафіксували чотири ДТП, патрульні на всіх напрямках стежать за безпекою дорожнього руху.