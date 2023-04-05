Синоптики попередили про суттєве похолодання, сніг та хуртовини на території Закарпатської області. Очікується, що з четверга, 6 квітня, буде похолодання до -5° C, у горах – до -9° C. У низинній частині Закарпаття прогнозують мокрий сніг, у гірських районах – хуртовини та ожеледицю. Крім того, у гідрометцентру зазначають, що заморозки можуть стати критичними для ранньоквітучих плодових дерев.

Як у середу, 5 квітня, повідомили у Закарпатському гідрометеорологічному центрі, протягом 6 квітня на території області очікується значне погіршення погодних умов. Передбачається мокрий сніг, на низовині подекуди сніг з дощем.

«Температура повітря вночі 0-5°, на високогір'ї до 9° морозу, вдень 0-5° тепла, на високогір'ї 0-5° морозу. Вночі та вранці на більшій частині території області та в Ужгороді на поверхні ґрунту та в повітрі заморозки 0-5° морозу (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий)», – йдеться у повідомленні синоптиків.

Також вранці та вдень 6 квітня в горах очікується хуртовина, на гірських ділянках доріг – ожеледиця, погіршення видимості в опадах до 1-3 км, подекуди 500-1000 м. У гідрометцентру уточнюють, що такі погодні умови можуть зумовити порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг, а заморозки будуть критичними для ранньоквітучих сортів плодових (абрикоси, персики).