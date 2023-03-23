У центрі Мукачева, на вулиці Успенській (Федорова) розквітла «шалена» сакура. Фото квітучого дерева у четвер, 23 березня, опублікувала прес-служба Мукачівської міської ради. Деревце «шаленим» називають місцеві мешканці, бо ця сакура цвіте кілька разів на рік та, особливо, у холодний сезон. Востаннє цвітіння цього деревця фіксували на початку січня 2023 року. Крім того, це перше деревце, яке розквітає на початку сезону цвітіння сакур на Закарпатті – зазвичай, у кінці березня чи першій половині квітня. За даними міськради, наразі в Мукачеві нараховується близько 7 тисяч сакур.

Фото: Мукачівська міська рада