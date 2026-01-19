Військовому загрожує до восьми років увʼязнення

Державне бюро розслідувань викрило заступника командира навчального центру на Одещині на вимаганні хабарів з військових. Про це у понеділок, 19 січня, повідомила пресслужба ДБР.

За даними слідчих, військовий посадовець за хабарі пропонував бійцям втекти з навчального центру. У разі відмови затриманий погрожував військовим направити їх у «найбільш гарячі точки фронту».

«Фігурант звертався до родичів військовослужбовців, які проходили підготовку в навчальному центрі, та пропонував за винагороду домовитися з керівництвом частини про ухилення від військової служби», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за вказівкою затриманого бійців направляли на проходження військово-лікарської комісії, звідки вони могли дезертирувати.

Військового посадовця затримали під час отримання 4 тис. доларів хабаря від родички одного з бійців. Затриманому оголосили підозру в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення (ч. 3 ст. 369-2 КК України). Підозрюваному загрожує до восьми років увʼязнення. Незабаром суд обере для військового запобіжний захід.

Нагадаємо, 16 січня СБУ повідомила про викриття масштабної схеми ухилення від мобілізації, яку організувала голова військово-лікарської комісії на Дніпропетровщині. Під час обшуку у неї виявили понад 300 тис. доларів готівкою.