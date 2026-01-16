Очільниці місцевої ВЛК загрожує до 10 років ув’язнення

Правоохоронці 16 січня повідомили про ліквідацію масштабної схеми ухилення від мобілізації. Служба безпеки під час обшуків у голови військово-лікарської комісії на Дніпропетровщині знайшла понад 300 тис. доларів готівки.

За даними слідчих, посадовиця є однією з організаторів оборудки. В обмін на хабарі вона разом зі спільниками готувала військовозобов’язаним фіктивні меддовідки, які допомагали їм уникнути призову. Вартість таких послуг стартувала від 2,5 тис. доларів.

«Для пошуку клієнтів та оновлення їхніх військово-облікових документів був залучений співробітник ТЦК, який діяв разом із 58-річним мешканцем регіону», – розповіли в СБУ.

Наразі вдалося задокументувати понад 20 фактів передачі хабарів організаторам злочинної схеми.

Очільниці місцевої ВЛК та одному зі спільників повідомлено про підозру. Їм загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

СБУ не називає ім’я посадовиці, не розголошує конкретного місця її роботи, а обличчя жінки приховали блюром. Втім телеграм-канали опублікували її фото, а журналіст-розслідувач Тарас Середич відзначив, що мова йде про Валентину Куриш, голову ВЛК комунального некомерційного підприємства Кам’янської міської ради «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 3».

Нагадаємо, 13 січня у Києві оперативники департаменту стратегічних розслідувань Нацполіцїі та слідчі затримали адвоката Олександра Пахолюка, який за хабар обіцяв посприяти у знятті з розшуку військовозобов’язаного.