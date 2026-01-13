Адвоката Олександра Пахолюка затримали за вирішення питань з ТЦК та СП

У Києві оперативники департаменту стратегічних розслідувань Нацполіцїі та слідчі затримали адвоката Олександра Пахолюка, який за хабар обіцяв посприяти у знятті з розшуку військовозобов’язаного.

Як повідомили у вівторок, 13 січня, в Офісі генпрокурора, адвокат пообіцяв за 9 тис. доларів сприяти зняттю військовозобов’язаного з розшуку в системі «Оберіг», використовуючи особисті зв’язки у районному ТЦК та СП.

Затриманому повідомили про підзору в одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 ККУ). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на три роки та з конфіскацією майна.

Під час затримання вилучили гроші (фото ДСР)

Правоохоронці не розголошують більше подробиць справи. За даними ZAXID.NET, затриманим виявився київський адвокат Олександр Пахолюк. Термін юридичної практики адвоката становить близько двох років.

Слідчі встановлюють інших причетних до схеми.