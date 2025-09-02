В Одеській області під час спроби незаконного перетину кордону загинув громадянин України. Його виявили мертвим з кульовим пораненням. Про це у вівторок, 2 вересня, повідомило Південне регіональне управління Державної прикордонної служби України.

За версією ДПСУ, прикордонний наряд виявив групу невідомих, які рухалися в бік державного кордону і не реагували на вимогу зупинитися. Під час переслідування прикордонники здійснили попереджувальні постріли.

Одного чоловіка затримали в момент подолання інженерного загородження. Ще одного втікача прикордонний наряд виявив без ознак життя з кульовим пораненням.

Про інцидент повідомили правоохоронні органи, зокрема Нацполіцію та ДБР. Тривають невідкладні слідчі дії, правоохоронці зокрема вивчають дії складу прикордонного наряду.

«Державною прикордонною службою України своєю чергою призначено службове розслідування по цьому випадку і надається все необхідне сприяння слідчим для встановлення всіх деталей», – додали у відомстві.

Нагадаємо, 2 вересня ДБР спільно з СБУ повідомили про підозру київському поліцейському, який перевозив до кордону із Румунією ухилянтів під виглядом спецпризначенців.