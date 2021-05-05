На човні перебували четверо прикордонників

На Одещині під час патрулювання кордону перекинувся човен з прикордонниками. Троє військовослужбовців, які перебували на човні, врятувалися, четвертого наразі шукають, повідомила Державна прикордонна служба України увечері в середу, 5 травня.

«Близько 16 години на озері Тудорове перевернувся моторний човен, на якому патрулювали кордон четверо військовослужбовців Держприкордонслужби. Троє військовослужбовців дісталися до суходолу, одного з них побратим фактично витягнув на собі. Пошуки ще одного прикордонника тривають», – сказано в повідомленні.

Відомо, що усі врятовані переохолодилися, один отримав травму ніг. Наразі їм надають необхідну допомогу.

До пошуків четвертого військовослужбовця залучені прикордонники довколишніх підрозділів, працівники сектору водної поліції Одеського райуправління, ДСНС, рибалки.

Також ведуться пошуки з повітря і працюють водолази ДСНС.

Обставини, через які сталася надзвичайна подія, з’ясовуються. Про подію прикордонники вже повідомили прокуратуру та призначили службове розслідування.