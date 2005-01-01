На Одещині СБУ затримала на хабарі посадовців митниці та прикордонної служби

СуспільствоРоман Ганкевич, сьогодні, 10:391130

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На Одещині СБУ затримала на хабарі посадовців митниці та прикордонної служби
фото СБУ
Посадовці налагодили схему вимагання грошей від водіїв транспортних засобів з іноземною реєстрацією

Працівники Служби безпеки України викрили на хабарі головного державного інспектора регіональної митниці та старшого інспектора прикордонного наряду на одному з пунктів перепуску в Одеській області. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Правоохоронці встановили, що посадовці налагодили схему вимагання грошей від водіїв транспортних засобів з іноземною реєстрацією за безперешкодний пропуск на митну територію України.

Фото: СБУ

Вартість «проїзду» однієї автомашини складала від $150 до $1000, в залежності від ринкової вартості автівки. Оперативники спецслужби задокументували отримання зловмисниками ста п’ятдесяти американських доларів США та тисячі п’ятсот гривень хабара.

Правоохоронці затримали посадовців на робочому місці під час одержання чергового хабара у розмірі двісті шістдесят доларів США та дві тисячі шістсот гривень. Вирішується питання щодо оголошення затриманим про підозру у скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу.

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