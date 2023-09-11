Вартість своїх послуг порушники оцінили у суму від 700 до 1,2 тис. доларів

Співробітники Служби безпеки України провели спецоперацію з затримання чиновників, які продавали посвідчення моряка, що дозволяло ухилянтам у законний спосіб виїжджати за кордон. Про це повідомила прес-служба відомства у понеділок, 11 вересня.

Комплексні заходи дозволили затримано двох чиновників. Незаконну схему організували представник Дунайської кваліфікаційної комісії Держслужби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства, а також співробітник Ізмаїльського морського порту.

Посадовці пропонували особам, які вирішили ухилятися від військової служби, виїхати за межі нашої держави як судноводії торговельних кораблів. Для цього порушники «допомагали» своїм клієнтам «гарантовано» скласти відповідний іспит та отримати відповідну кваліфікацію.

відео СБУ

Вартість своїх послуг порушники оцінили у суму від 700 до 1,2 тис. доларів. Ціна не була сталою та залежала від наявності первинних навичок у морській справі. Також корупціонери враховували й фінансові можливості ухилянта.

Реалізовуючи такий спосіб, посадовці-хабарники заробили майже 2 млн грн. Співробітники правоохоронної структури «на гарячому» під час передачі неправомірної вигоди.

Порушники затримані. Наразі їх загрожує до 10 років в'язниці.