Чоловіка затримали в його класі, де він викладав пропаганду дітям

Державна прикордонна служба України затримала на Одещині вчителя-мистецтвознавця, який нав'язував російську пропаганду своїм учням. Чоловік хотів виховати проросійське покоління, повідомили у середу, 6 вересня, у прес-службі ДПСУ.

Вчитель виявився ветераном військової розвідки. Після служби він влаштувався вчителем мистецтва в одній з дитячих шкіл Одеської області.

Мистецтвознавець розповідав своїм учням, що нібито війну з Росією розпочала Україна, Донець, Луганська та Одеська області є територіями РФ, а українські захисники нібито обстрілюють цивільне населення.

«Чоловік сподівався, що глорифікуючи путінський режим та звинувачуючи Україну у тому, що розпочалась війна, він зможе виховати нове проросійське покоління», – повідомили у прес-службі ДПСУ.

Під час обшуків у вчителя виявили посвідчення ветерана військової розвідки. Окрім того, правоохоронці виявили у телефоні зловмисника багато підписок на російські пропагандистські канали.

Чоловіку повідомили про підозру за ст. 436-2 ККУ (заперечення збройної агресії Росії) та ст. 161 (розпалювання ворожнечі). Проросійському мистецтвознавцю загрожує до восьми років позбавлення волі.