Провідницю збив зустрічний потяг

На Одеській залізниці під час евакуації пасажирів провідницю збив зустрічний потяг, який прямував до евакуаційної зупинки через загрозу російського удару. Поранення отримав також пасажир. Про це у неділю, 22 березня, повідомила «Укрзалізниця».

«Сьогодні маємо вкрай прикрий випадок: на Одеській залізниці при зупинці поїзда та евакуації пасажирів смертельно травмовано провідницю зустрічним поїздом, який також прямував до своєї евакуаційної зупинки», – йдеться у повідомленні.

Крім цього, один пасажир отримав травми середньої тяжкості. Наразі триває ретельне розслідування цього випадку.

За даними компанії, також в ніч на 22 березня російські війська вчергове атакували рухомий склад на Придніпровській залізниці – цього разу локомотив приміського поїзда. Однак завдяки завчасній евакуації не постраждали ані пасажири, ані локомотивна бригада.

«Укрзалізниця» нагадала кілька правил щодо висадки та посадки під час евакуації:

не створюйте тисняви та паніки;

обов’язково переконайтесь у безпечності шляху при висадці / посадці до вагона: передовсім – у відсутності зустрічних поїздів;

при евакуації всі габаритні речі залиште на місцях;

допоможіть пасажирам, які потребують допомоги;

пильнуйте дітей та підтримуйте їх спокійним впевненим тоном;

у разі оголошеної евакуації швидко відійдіть на безпечну відстань від вагона або до вказаного залізничниками місця.

Наразі залізничники у співпраці з Силами оборони посилили моніторинг усіх загроз та оголошують евакуацію у випадку безпосередньої активності ворожих дронів або інших засобів уражень поблизу маршруту конкретного поїзда.

Нагадаємо, російські війська почали дедалі частіше атакувати пасажирські потяги. Зокрема, вночі 14 березня ворог влучив безпілотником в приміський поїзд у Харківській області, машиніст і помічник машиніста отримали уламкові поранення. А 8 березня армія РФ вдарила безпілотником по потягу «Київ – Суми» з близько 200 пасажирами всередині.