Городище займало велику площу, археологи поступово досліджують її

На Пліснеському городищі археологи дослідили рештки виробничої майстерні. Як розповіли ZAXID.NET у заповіднику, обʼєкт мав господарсько-виробниче призначення. За припущеннями дослідників, там міг працював швець, адже в розкопі виявили його інструменти.

У заповіднику «Давній Пліснеськ» повідомили, що археологи завершили розкопки на ділянці розкопу І біля реконструйованих хатинок. Вони дослідили ймовірну майстерню кінця ІХ – першої половини Х ст., яку виявили ще в 2023 році.

Споруда має неправильну прямокутну форму

«Споруда мала дещо неправильну прямокутну форму, короткий край якої виходить за межі розкопу. У заповненні споруди та in situ виявлено значну кількість різночасового керамічного матеріалу та залізних предметів (ножі, шило, стріла), точильний брусок», – зазначили у заповіднику.

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фото заповідника «Давній Пліснеськ»

Раніше цього року на Пліснеському городищі дослідили оборонну споруду Х ст. із залишками підлоги.

Загалом давньослов’янське поселення Пліснеськ мало площу у 250 га, великий язичницький культовий центр і 7 рядів оборонних валів із зовнішньою лінією захисту. Від VII ст. там жили слов’янські племена карпатських хорватів, яких у 993 році завоював князь Володимир Великий. Місто відродилося у складі Русі, аж доки його не спалили монголи у XIII столітті. Як древнє місто Пліснеськ виглядало в час свого розквіту в X ст., можна переглянути за допомогою 3D-реконструкції. Одяг давніх мешканців Пліснеська відтворили на основі археологічних знахідок. Їхнє реконструйоване житло можна оглянути у заповіднику.