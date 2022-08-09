Виставка раніше вже експонувалася в кількох європейських містах, зокрема, у Варшаві, Вроцлаві, Познані та Празі

У четвер, 11 серпня, у Львові на площі Ринок відкриють виставку російської військової техніки, яку знищили Збройні Сили України, «Вистоїмо, переможемо!». Виставка вже експонувалася в кількох європейських містах, і в центрі Львова її можна буде оглянути впродовж кількох тижнів.

Як повідомила прес-служба ЛМР 9 серпня, на експозиції будуть представлені російський танк Т-72, самохідні артилерійські установки 2С1 «Гвоздіка» та 2С19 «Мста-С», ракетно-зенітний комплекс «Бук» та протитанковий ракетний комплекс «Штурм» (на базі МТЛБ). Відвідувачі також зможуть побачити декілька ракет, випущених російськими загарбниками по українських містах.

Монтаж експозиції розпочнеться пізно увечері 9 серпня та відбуватиметься вночі. У прес-службі ЛМР ZAXID.NET уточнили, що виставка раніше вже експонувалася в кількох європейських містах, зокрема, у Варшаві, Вроцлаві, Познані та Празі. Саме з Праги вона і приїде до Львова. Зазначимо, що в Берліні міська влада не дала згоди на цю експозицію.

У Львові знищена російська техніка експонуватиметься впродовж кількох тижнів, вхід вільний. Біля кожного експонату відвідувачі зможуть ознайомитися з детальною інформацію про техніку, а також яким чином та коли її знищили українські військові.

Офіційне відкриття експозиції у Львові заплановане на четвер, 11 серпня, о 13:00. На ньому мають бути присутні представники всіх організаторів – Міністерства внутрішніх справ, Міноборони, Львівської ОВА, ЛМР, Держмитслужби та Media Center Ukraine.

Додамо, що подібні виставки вже не вперше проводять в українських містах. Так, у кінці травня на Михайлівській площі в Києві експонувалася знищена російська техніка, привезена з Гостомеля, у кінці липня у музеї Ракетних військ стратегічного призначення на Кіровоградщині – техніка з Миколаївщини та Київщини, у Кривому Розі на території школи розмістили також шість одиниць знищеної техніки, які надалі переплавлять на метал.