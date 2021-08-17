Поліція вилучила з човна контрабандистів понад 700 кг канабісу

В іспанській провінції Гранада на місцевому пляжі люди затримали двох контрабандистів наркотиків, які тікаючи від катера морської поліції вилетіли на своєму човні на берег. Як повідомляє видання The Guardian, інцидент стався ввечері 15 серпня.

Видання пише, що патрульний катер помітив підозрілий човен біля пляжу Меліцена. Чоловіки, які були на човні, практично одразу почав тікати. Вони скерували свій човен на берег і на повному ходу вилетів на пляж, де було чимало людей.

Контрабандисти спробували втекти, але їм на заваді стали відпочивальники: понад десяток людей кинулися їх наздоганяти. Один із присутніх на пляжі зняв відео затримання зловмисників.

Una lancha cargada con droga se empotra contra la orilla de una playa española, hiriendo a un bañista. Los narcos huyen, pero la gente consigue retener a uno de ellos mientras llega la Guardia Civil. Espectacular plano secuencia y la reacción ciudadana. pic.twitter.com/cYhOaNGXbY — Manuel Segura Verdú (@manuelsegura) August 15, 2021

Як видно з відео, одного з контрабандистів повалили на землю після нетривалої погоні, а другого затримали неподалік. Згодом їх передали поліції.

Своєю чергою у морській поліції повідомили, що вилучили із човна контрабандистів понад 700 кг канабісу. Правоохоронці подякували небайдужим відпочивальникам за допомогу.