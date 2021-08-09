За даними «Інтерполу», затримані причетні до діяльності однієї з найпотужніших у світі злочинних організацій «Ндрангета»

Правоохоронці виявили 50 брикетів з кокаїном в контейнері з бананами, який прибув з Еквадору в морський торговельний порт «Південний». Силовики вилучили майже 60 кг кокаїну на 10 млн дол. за цінами чорного ринку.

Як повідомили у прес-центрі Служби безпеки України, під час спецоперації в Одесі затримано трьох співорганізаторів каналу контрабанди транзитного переправлення оптових партій наркотиків з Еквадору до Євросоюзу.

За даними «Інтерполу», затримані причетні до діяльності однієї з найпотужніших у світі злочинних організацій «Ндрангета».

Вказано, що співробітники СБУ отримали інформацію про те, що учасники угруповання планують нелегально переправити через Україну до ЄС велику партію наркотиків. Контрабандний «товар» зловмисники приховали у вантажному контейнері з фруктами.

Зазначається, що в Одесі затримали громадян України, Румунії та Албанії, які організували поставку наркотиків.

Наразі вирішується питання щодо оголошення затриманим підозри за контрабанду наркотиків. За цей злочин стаття 305 Кримінального Кодексу України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років.

Як повідомляв ZAXID.NET, 30 червня на Одещині затримали велику партію кокаїну. Брикети з кокаїном, загальною вагою майже 57 кг (разом з упакуванням), виявили у контейнері з Еквадору.

Зазначимо, що великі, часто рекордні партії кокаїну в контейнерах з бананами в порту «Південний» виявляють регулярно. Торік великі партії цього наркотику виявляли у вересні (112 кг), у серпні (56 кг), у грудні (54 кг), у травні (понад 53 кг), у листопаді (понад 22 кг).

Крім того, у травні 2019 року в цьому ж порту прикордонники перехопили рекордну партію кокаїну з Колумбії. Однак у цьому випадку наркотик змішали з будматеріалами. У подальшому його мали відділити у нарколабораторії. Тоді загальний вантаж будматеріалів з кокаїном перевищив 19 тонн.