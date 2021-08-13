Всього київські митники вилучили насіння на 3 млн грн

Мешканця Волині викрили на спробі розіслати насіння конопель до Росії, США та Казахстану. Всього митники виявили 15 посилок вартістю в 3 млн грн. За документами чоловік зазначив, що пересилає начебто перехідники, але у них він заховав ще й насіння наркотику. Найбільша партія мала прибути до Каліфорнії. Наразі митники вилучили все насіння, а на чоловіка склали 15 протоколів про порушення митних правил.

Як повідомила прес-служба Державної митної служби у п'ятницю, 13 серпня, насіння наркотику в 15 міжнародних посилках виявили працівники Київської митниці. Відомо, що посилки, у яких було 18 тис. насінин сортової коноплі, розсилав житель Волинської області. Пакунки мали потрапити до США, Росії та Казахстану.

За документами, чоловік пересилав за кордон лише перехідники. Вони справді були у посилках, втім, окрім них також було заховане насіння. «В кожному перехіднику київські митники виявили поліетиленовий пакуночок (загалом – біля сотні) з насінням коноплі з нанесеним маркуванням "WW", "Mazar", "Tutan khamon", "Amnesia", "Extreme", "Brooklyn", "Adrenaline", "Ultimate", "Kush", "Moby Dick", "Blu cheese" тощо. Найбільша кількість з цієї партії коноплі пересилалася до штату Каліфорнія в США – 4969 насінин», – йдеться у повідомленні митників.

Насіння сортової коноплі чоловік заховав у перехідниках

У насінинах виявили тетрагідроканнабінол, який, згідно з законами України, відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин. Стосовно відправника Київська митниця склала 15 протоколів про порушення митних правил за статтями 473 (пересилання заборонених товарів) та 483 (перевищення товарів через кордон з приховуванням від митного контролю). Усе виявлене насіння конопель вилучили. За інформацією митників, це перша спроба надіслати насіння конопель за межі України у вигляді посилок.