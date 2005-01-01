На початку російського вторгнення в Україні діяло понад 650 проросійських ворожих організацій

Проросійські сепаратисти у Харкові навесні 2014 року

Станом на 2014 рік в Україні діяло понад 650 проросійських неурядових організацій, які займалися розхитуванням ситуації та створенням конфліктів у різних сферах суспільного життя країни. Як повідомив «Укрінформ», про це заявив дипломатичний радник СБУ Валерій Гребенюк.

«Станом на 2014 рік у нас діяло більше ніж 650 проросійських неурядових організацій, метою діяльності яких було розхитування суспільства та створення конфліктів у різних сферах суспільного життя України. Ці неурядові організації, історична роль яких, скажімо так, полягала в тому, щоб об’єднувати суспільство та людей, Росія використовувала в Україні для того, щоб розколоти наше суспільство та довести українців до тієї ситуації, яку маємо наразі», – сказав він.

На цьому тлі дипломатичний радник СБУ вказав на схожу ситуацію в Білорусі, де нині діє понад 250 проросійських організацій: «Більше ніж 250 проросійськи налаштованих та спрямованих спецслужбами РФ неурядових організацій, які роблять свою роботу. І це враховуючи розмір Білорусі».

На переконання Гребенюка, Білорусь має враховувати цю ситуацію, хоча він і додав, що «утримати ситуацію, яка складається, проблематично».

Він зазначив, що деструктивна діяльність керованих російськими спецслужбами неурядових організацій спостерігається і в країнах Балтії, а також Західної Європи. «Це також стосується і країн Балтії, Західної Європи, в яких існує багато неурядових організацій, які фактично проводять лінію спецслужб РФ, що спрямована на розкол суспільств, розкол усередині ЄС та розкол між державами», – зазначив дипломатичний радник СБ України.