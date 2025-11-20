Кшиштофа Краєвського намагалися побити у Санкт-Петербурзі

У російському Санкт-Петербурзі напали на польського посла Кшиштофа Краєвського. Агресивно налаштовані люди з антиукраїнськими та антипольськими плакатами оточили дипломата та намагалися його побити, повідомила у четвер, 20 листопада, Gazeta Wyborcza із посиланням на речника польського МЗС.

Інцидент стався ще 16 листопада, коли Краєвський зустрівся з польською громадою в Санкт-Петербурзі до Дня Незалежності Польщі. Коли він прямував на службу до місцевої базиліки разом з консулом Ярославом Стрихарським, його оточила агресивно налаштована група протестувальників.

Люди, які несли плакати з антипольськими та антиукраїнськими гаслами, напали на посла та намагалися кілька разів його вдарити. Втім, Служба державної охорони втрутилася, і посол не постраждав.

«Це був найсерйозніший інцидент такого роду за багато років. Лише втручання охоронців запобігло побиттю посла», – розповіли у польському МЗС.

У МЗС Польщі підтвердили інцидент та розповіли, що польська сторона висловила своє обурення щодо нього під час зустрічі з російським повіреним 19 листопада. Зазначимо, того ж дня Польща оголосила про закриття останнього російського консульства на території країни.

Зауважимо, закриття останнього російського консульства у Польщі пов'язане з нещодавніми диверсіями на польській залізниці – 18 листопада премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що теракт на залізниці скоїли двоє українців, що діяли в інтересах Росії. МЗС Польщі заявило, що закликатиме країни ЄС обмежити пересування 2000 російських дипломатів, акредитованих у блоці. За його словами, «до 40% з них виконують завдання, несумісні з їхнім дипломатичним статусом».