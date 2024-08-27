Наслідки атаки на Полтавщину 26 серпня

У лікарні на Полтавщині від отриманих поранень померли троє постраждалих внаслідок російського масованого обстрілу 26 серпня. Про це повідомив голова Полтавської ОВА Філіп Пронін у вівторок, 27 серпня.

За словами голови ОВА, у місцевій лікарні перебувають ще двоє важко поранених, за життя який продовжують боротися лікарі. Втім, троє людей, постраждалих від обстрілу, врятувати не вдалося.

«На жаль, у лікарні померли троє цивільних людей, які вчора постраждали внаслідок масованої ворожої атаки. Співчуття родинам та близьким», – повідомив Філіп Пронін.

Напередодні, 26 серпня, голова Полтавської ОВА повідомив про атаку росіян на область. За його словами, окупанти влучили по промисловому об’єкті в області, внаслідок чого отримали поранення п’ятеро людей.

Російська комбінована атака стала наймасовішим ударом по території України з початку повномасштабного вторгнення. Загалом у небі під час нічної та вранішньої атаки росіян українські військові зафіксували та супроводили 236 об’єктів, а саме 127 ракет та 109 ударних БпЛА. Збити вдалося 102 ракети різних типів та 99 безпілотників.