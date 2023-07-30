У понеділок, 31 липня, синоптики оголосили у Львові штормове попередження. Львів’ян попереджають про грози, шквали та сильні пориви вітру.

Як повідомили у Львівському гідрометцентрі, 31 липня на Львівщині очікують короткочасні грозові дощі, вночі місцями, вдень – на всій території області. Вночі та вранці видимість на дорогах погіршуватимуть слабкі тумани – 500-1000 м.

Вітер західний, 5-10 м/с, вдень під час грози місцями шквали 15-20 м/с. Температура вночі 12-17°С, вдень 22-27°С тепла. На всій території області прогнозують грози. Вдень подекуди шквали 15-20 м/с, град.

Через складні погодні умови міська рада Львова закликає мешканців бути обачними, не ходити під вивісками і деревами.