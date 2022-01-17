Вогонь повністю знищив безгосподарську будівлю

У Львові під час пожежі у безгосподарській будівлі виявили тіло чоловіка. Особу загиблого встановлюють. Подія сталася у неділю увечері, 16 січня, на вул. Винниця у Шевченківському районі міста.

У департаменті з питань цивільного захисту населення ЛОДА розповіли, що о 18:25 надійшло повідомлення про пожежу в безгосподарській будівлі на вул. Винниця, яка не має номера. На місці події виявили тіло чоловік, ймовірно, безпритульного. Особу загиблого встановлюють.

За інформацією рятувальників, пожежа виникла в дерев’яній безгосподарській будівлі розміром 3×3 м. Коли рятувальники прибули на місце події, будівля вже була охоплена вогнем, полум’я з швидко поширилось дерев’яними конструкціями будівлі.

Фото ДСНС

У поліції ZAXID.NET повідомили, що станом на ранок понеділка, 17 січня, особу загиблого ще не встановили.

Пожежу ліквідували о 18:56. Вогонь повністю знищив будівлю. До ліквідації пожежі залучили 7 рятувальників та 2 одиниці спецтехніки. Причину встановлює поліція.