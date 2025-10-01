На Прикарпатті під час пожежі загинули двоє людей
Чоловікам було 58 та 79 років
Вночі 1 жовтня у Надвірній сталася пожежа. Під час гасіння вогню у квартирі виявили тіла двох чоловіків, причину загоряння встановлюють правоохоронці.
Як розповіли у Головному управлінні ДСНС України в Івано-Франківській області, повідомлення про пожежу у двоповерховому будинку у місті Надвірній надійшло о 1:21.
«Площа займання склала близько 30 м² – горіли речі домашнього вжитку у квартирі на другому поверсі. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіла двох громадян 1946 та 1967 років народження», – зазначили в ДСНС.
На місці події з родичами загиблих працював психолог, причину загоряння встановлюють правоохоронці та офіцер-рятувальник громади.