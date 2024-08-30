У 2023-2024 роках лікар виписав собі премій на загальну суму понад 13 тис. грн

Надвірнянський районний суд визнав винним директора Центру первинної медико-санітарної допомоги Ланчинської селищної ради Івана Данилюка у порушенні вимог щодо запобігання конфлікту інтересів. За преміювання самого себе посадовець заплатить 3400 грн штрафу.

Як йдеться у постанові суду, винесеній 21 серпня, Іван Данилюк очолює Центр первинної медико-санітарної допомоги у Надвірнянському районі з квітня 2022 року. У 2023-2024 роках він 5 разів виписав собі премії на загальну суму понад 13 тис. грн.

В судовому засіданні Іван Данилюк не визнав своєї вини і пояснив, що він не встановлював суми премій, а це робила комісія медзакладу з преміювання. Також обвинувачений розповів, що має багато грамот та подяк і попросив звільнити його від адміністративної відповідальності.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Роман Солодовніков визнав Івана Данилюка винним у порушенні вимог щодо запобігання конфлікту інтересів і призначив йому 3400 грн штрафу. Лікар також має сплатити 605 грн судового збору.