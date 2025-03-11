У трьох районах Івано-Франківської області загорілися десятки гектарів лісу

У трьох районах Івано-Франківської області загорілися десятки гектарів лісу. До ліквідації пожеж залучили понад півсотні рятувальників та близько 20 одиниць техніки.

Як повідомили в Головному управлінні ДСНС України в Івано-Франківській області 11 березня, рятувальники другий день гасять пожежу лісової підстилки в селі Пасічна Надвірнянського району. Через сильний вітер вогонь поширився на площу близько 10 га.

«До ліквідації пожежі залучено 53 рятувальники та 15 одиниць техніки. Також направлено чергову зміну ОКЦ та мобільно-оперативну групу. Здійснено оповіщення населених пунктів, яким існує загроза поширення вогню», – інформують в ДСНС.

Вранці 11 березня сталися лісові пожежі на горі Погар в селі Кричка Івано-Франківського району та в селі Снідавка Косівського району.

Площа пожежі на Косівщині склала близько 4 га. До її ліквідації залучили 9 рятувальників, 3 одиниці техніки, а також лісників та місцеве населення. О 09:44 вогонь вдалося загасити. Ліквідація пожеж у Надвірнянському та Івано-Франківському районі триває.