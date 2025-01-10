Попередня причина загорання – коротке замикання електромережі

Вночі 9 січня сталася пожежа в одному з будинків села Небилів Перегінської громади. У кімнаті пожежники виявили тіла двох чоловіків, ще двох прикарпатців вдалося врятувати.

Як розповіли 10 січня в Головному управлінні ДСНС України в Івано-Франківській області, повідомлення про пожежу в селі Небилів Калуського району надійшло напередодні о 23:01. На виклик виїхали рятувальники місцевої пожежної охорони села Перегінськ та пожежно-рятувальної частини села Рожнятів.

«Вони оперативно ліквідували пожежу речей домашнього вжитку на площі 12 м2. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіла двох чоловіків 1977 та 1969 років народження. З сусідньої кімнати врятували ще двох чоловіків, яких госпіталізовано до медичного закладу», – інформують в ДСНС.

До ліквідації пожежі залучили 8 рятувальників та 2 одиниці спецтехніки. Попередня причина загорання – коротке замикання електромережі.